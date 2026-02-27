Netflix rechaza elevar su oferta por Warner Bros y despeja el camino a Paramount

Netflix anunció el jueves que no aumentará su oferta de adquisición por Warner Bros. Discovery (WBD), cediendo en la práctica el gigante mediático a la oferta rival de Paramount Skydance, tras considerar que el acuerdo ya no resultaba atractivo desde el punto de vista financiero.

Los codirectores ejecutivos del gigante del streaming, Ted Sarandos y Greg Peters, dijeron que "declinaban igualar" la más reciente oferta de Paramount Skydance, después de que la junta directiva de WBD la declarara una opción superior bajo los términos de su acuerdo de fusión vigente con Netflix.

Es probable que este giro haga que el histórico estudio de Hollywood y el grupo de cadenas de televisión que incluye a CNN pasen a manos de Paramount, lo que reconfigura el panorama mediático en Estados Unidos.

Sin una contraoferta de Netflix, el consejo de WBD es ahora libre de rescindir su acuerdo con la plataforma de streaming y seguir adelante con Paramount.

La propuesta mejorada de compra que fue presentada el lunes es el último capítulo de una guerra de ofertas que atrajo la atención de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha dicho que estará "involucrado" en cualquier decisión sobre la fusión.

La oferta de Paramount incluía un precio de compra de 31 dólares por acción en efectivo, un dólar más que su propuesta anterior, que valoraba la compañía en alrededor de 108.000 millones de dólares.

Paramount también propone cubrir la comisión por ruptura de 2.800 millones de dólares que WBD debería pagar a Netflix si se retirara del acuerdo. Y promete 7.000 millones de dólares a Warner en caso de que la operación con Paramount no se cierre debido a obstáculos regulatorios.

Un punto crucial es que la propuesta también incluye el compromiso del fundador de Oracle, Larry Ellison, y padre de David Ellison (director ejecutivo de Paramount), de contribuir con financiación adicional para cumplir con los requerimientos de solvencia fijados por los bancos prestamistas.