Netflix prueba chatbot para asistir al usuario en búsqueda de contenidos

Netflix dijo el miércoles que prueba una interfaz de inteligencia artificial (IA) generativa para permitir a los suscriptores describir en lenguaje cotidiano el programa que buscan.



Hasta el momento, solo se puede realizar búsquedas a partir del título de un filme o serie, el nombre de un actor o director, o el género del contenido. Ahora, un chatbot podrá asistir al usuario.



"Queremos que se pueda descubrir series o películas usando frases conversacionales naturales", dijo en rueda de prensa Elizabeth Stone, directora de tecnología del gigante del streaming.



"Por ejemplo, 'Quiero algo divertido y alegre', o 'Quiero algo aterrador, pero no demasiado aterrador, y también quizás un poco divertido, pero no tanto como para reír a carcajadas'", explicó.



Al igual que ocurre con las aplicaciones de IA como ChatGPT o Gemini, "este tipo de frases generará resultados" en la plataforma, indicó Stone sobre esta nueva funcionalidad, que se encuentra en fase de prueba y será ofrecida a más usuarios desde esta semana.



Esta funcionalidad estará disponible en una versión de prueba opcional únicamente para el sistema operativo de Apple, iOS. "No está prevista su implementación más amplia por ahora", precisó Netflix.



La novedad forma parte de la renovación del menú de inicio de Netflix, presentada el miércoles, que hace que la navegación sea más fácil, especialmente el acceso a las búsquedas, pero también más dinámica.



Netflix interpretará "más señales, como los tráilers que el usuario está viendo o lo que mencionen en una búsqueda "para personalizar en tiempo real los contenidos sugeridos en el menú, detalló Stone.



A más largo plazo, las conversaciones mantenidas en el chatbot se usarán como herramienta de personalización, "pero eso no ocurre actualmente", apuntó.



El uso de IA generativa ayudará a aprovechar mejor el inmenso catálogo de Netflix.



Una encuesta realizada en 2021 por la consultora Horowitz Research mostró que el 44% de los consultados a menudo tenían dificultades para encontrar algo para ver en las plataformas de streaming.



Ninguno de los otros grandes servicios de series o películas online cuenta todavía con una interfaz de búsqueda de contenido en lenguaje cotidiano.