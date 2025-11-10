Netflix inaugura sus primeros parques temáticos en EE. UU.

Convertirse en un pirata en un juego inmersivo inspirado en el manga "One Piece" o participar en una feria organizada por Merlina Addams es lo que propone Netflix en sus primeros parques temáticos en Estados Unidos.

Para su primera "Netflix House" (Casa Netflix), que abre el miércoles, el gigante estadounidense del streaming ha elegido uno de los centros comerciales más grandes del país en King of Prussia, en las afueras de Filadelfia (Pensilvania). Le seguirán las inaguraciones en Dallas (Texas), el 11 de diciembre, y en Las Vegas (Nevada), en 2027.

La entrada al espacio de casi 10.000 metros cuadrados, decorado con la temática de las producciones más famosas de la plataforma ("Bridgerton", "Stranger Things", "Squid Game", "KPop Demon Hunters"), es gratuita.

Las actividades, que también incluyen un mini golf, un cine, un restaurante y una tienda de recuerdos, son de pago.

Desde hace algunos años, Netflix ofrece este tipo de experiencias por tiempo limitado. Hasta ahora han sido unas cuarenta actividades en unas 350 ciudades.

Sin embargo, ante la dificultad de encontrar espacios lo suficientemente grandes para albergarlas, "se hizo evidente que tendríamos más flexibilidad si contáramos con una ubicación permanente", explicó la directora de marketing de la empresa, Marian Lee, durante un encuentro con la prensa el lunes.

Netflix optó por centros comerciales en suburbios de Filadelfia y Dallas, donde las actividades ofrecidas cambiarán regularmente, con el objetivo de convertirlos en "un destino habitual" para la población local.

En Las Vegas será un espacio muy diferente. "No está dentro de un centro comercial, sino en el Strip", la avenida principal de la ciudad. "El público es distinto. Son turistas que van y vienen (...) así que programaremos las actividades de forma un poco diferente", explicó Lee.

Consultada por la AFP sobre el costo de estos proyectos, Lee dijo no disponer "de cifras exactas", pero aseguró que se trata de una "enorme inversión de capital tanto para el espacio como para la fabricación de los decorados".

Por el momento, no hay ningún proyecto similar previsto fuera de Estados Unidos.