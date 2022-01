"Necesito naturaleza", dijo Aislinn Derbez antes de venir a Costa Rica (Galería de fotos)

La actriz mexicana, Aislinn Derbez, se encuentra en Costa Rica disfrutando del 'Pura Vida'.



Según confirmó la Unidad de Comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería, la mexicana ingresó al país el pasado 14 de enero y por el momento no registra salida.

La también modelo es hija del reconocido actor Eugenio Derbez. Ha actuado en películas como "A la mala", "La casa de las flores" y "De viaje con los Derbez".

La mexicana compartió en sus redes sociales que no se sentía bien de ánimo y por eso buscó viajar a un lugar lleno de naturaleza.

"Mi hermana es una gran compañera de viaje. Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai (su hijo) le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo? …ella namas me dice “a ver dame 5 min”… “ok voy”. Siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña. Te amo @michaguilerac", escribió la actriz.