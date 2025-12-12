"Navidad en el Barrio 2025" reunirá a más de 70 marcas de diseño local en Escalante
La feria, declarada de interés cultural, ofrecerá tres días de propuestas creativas, experiencias familiares y productos costarricenses en moda, arte, gastronomía y bienestar.
"Navidad en el Barrio 2025" regresará del 19 al 21 de diciembre como una de las vitrinas más importantes del diseño costarricense: más de 70 marcas nacionales exhibirán sus productos en la Casa del Cuño, en Barrio Escalante. El evento, declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud, reunirá moda, arte, gastronomía y experiencias para toda la familia.
Impulsada por Pitaya (Cámara Costarricense para la Promoción y el Desarrollo de Mipymes de Diseño y Otras Actividades Creativas) la feria ofrecerá una curaduría especial que abarcará accesorios, joyería, decoración, bienestar, propuestas infantiles, arte y emprendimientos gastronómicos. La actividad se consolida como un espacio clave para promover el consumo local en la temporada de mayor movimiento comercial del año y fortalecer la economía creativa del país.
Una edición cargada de actividades y experiencias
Además de la oferta comercial, el público podrá disfrutar de una programación cultural y recreativa durante los tres días:
Viernes 19 de diciembre
- 5:30 p.m. Degustación de mocktails patrocinada por Tierra Viva.
- 6 p.m. Concierto inaugural con Stella Peralta.
- 7 p.m. Concurso de Ugly Christmas Sweaters.
Sábado 20 de diciembre
- 11 a.m. Cuentacuentos Página de un libro con la escritora costarricense Ximena Vargas Lacayo.
- 3 p.m. Bloom Battle, competencia amistosa de baristas en la Plazoleta de la Aduana, patrocinada por Bloom Café.
Domingo 21 de diciembre
- 10 a.m. Exploradores de la Ciudad, actividad para descubrir San José mediante el juego, la observación y el diseño, con el apoyo de Juniors Wheels, La Mary Hormiga, la arquitecta Mónica Rojas y Potota.
Espacios para crear y recordar
Los niños y niñas contarán con el Espacio de Juego y Exploración Artística, dirigido por Dream and Play, donde podrán desarrollar su creatividad mediante el juego libre.
Adicionalmente, las familias tendrán acceso a fotografías instantáneas de recuerdo, gracias a InstaKarma.
"Navidad en el Barrio" no solo dinamiza las ventas durante la época navideña. También fortalece la visibilidad de diseñadores y emprendedores, reforzando el vínculo entre el público y el diseño nacional como motor cultural, social y económico.