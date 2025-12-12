"Navidad en el Barrio 2025" reunirá a más de 70 marcas de diseño local en Escalante

"Navidad en el Barrio 2025" regresará del 19 al 21 de diciembre como una de las vitrinas más importantes del diseño costarricense: más de 70 marcas nacionales exhibirán sus productos en la Casa del Cuño, en Barrio Escalante. El evento, declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud, reunirá moda, arte, gastronomía y experiencias para toda la familia.

Impulsada por Pitaya (Cámara Costarricense para la Promoción y el Desarrollo de Mipymes de Diseño y Otras Actividades Creativas) la feria ofrecerá una curaduría especial que abarcará accesorios, joyería, decoración, bienestar, propuestas infantiles, arte y emprendimientos gastronómicos. La actividad se consolida como un espacio clave para promover el consumo local en la temporada de mayor movimiento comercial del año y fortalecer la economía creativa del país.

Una edición cargada de actividades y experiencias

Además de la oferta comercial, el público podrá disfrutar de una programación cultural y recreativa durante los tres días:

Viernes 19 de diciembre

5:30 p.m. Degustación de mocktails patrocinada por Tierra Viva.

Degustación de patrocinada por Tierra Viva. 6 p.m. Concierto inaugural con Stella Peralta.

7 p.m. Concurso de Ugly Christmas Sweaters.

Sábado 20 de diciembre

11 a.m. Cuentacuentos Página de un libro con la escritora costarricense Ximena Vargas Lacayo.

3 p.m. Bloom Battle, competencia amistosa de baristas en la Plazoleta de la Aduana, patrocinada por Bloom Café.

Domingo 21 de diciembre

10 a.m. Exploradores de la Ciudad, actividad para descubrir San José mediante el juego, la observación y el diseño, con el apoyo de Juniors Wheels, La Mary Hormiga, la arquitecta Mónica Rojas y Potota.

Espacios para crear y recordar

Los niños y niñas contarán con el Espacio de Juego y Exploración Artística, dirigido por Dream and Play, donde podrán desarrollar su creatividad mediante el juego libre.



Adicionalmente, las familias tendrán acceso a fotografías instantáneas de recuerdo, gracias a InstaKarma.

"Navidad en el Barrio" no solo dinamiza las ventas durante la época navideña. También fortalece la visibilidad de diseñadores y emprendedores, reforzando el vínculo entre el público y el diseño nacional como motor cultural, social y económico.