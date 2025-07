Natalia Rodríguez revela lo que nadie sabía sobre su salida de Sábado Feliz

Para Natalia Rodríguez, su salida de Sábado Feliz no fue una decisión repentina ni tuvo relación con el cambio en la producción. Era algo que venía meditando desde octubre del año anterior. Sin embargo, admite que la muerte de su jefe, el productor Nelson Hoffmann, alteró todo emocionalmente.

​“Dejar ‘Sábado Feliz’ ahora sin don Nelson sí es más difícil. Ya no está mi jefe. Yo tenía un jefe, él era muy paternal conmigo, lo quiero tanto, me hace mucha falta. Quería irme yo, no que él se fuera", explicó.

Naty, como es conocida, recordó con precisión el estilo de liderazgo de Hoffmann.