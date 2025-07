Natalia Rodríguez deja ‘Sábado Feliz’: “No me había ido por solicitud de don Nelson”

La presentadora Natalia Rodríguez anunció que se despedirá de Sábado Feliz el próximo 30 de agosto, cerrando así un ciclo que, según ella, ha sido de gran crecimiento profesional.

A pesar de la coincidencia temporal con la muerte de Nelson Hoffmann, quien fuera una figura clave en el programa, Rodríguez subrayó que su salida ya había sido planeada con antelación.

​“Yo realmente vengo pensando en irme de 'Sábado Feliz' desde el año pasado, no es algo que yo haya tomado de un pronto a otro”, explicó. La decisión fue conversada en detalle con su esposo y comunicada a sus jefes en el canal, incluyendo a don Nelson, quien ya estaba enterado semanas antes de su fallecimiento.

Rodríguez contó que, al enterarse, Hoffmann le preguntó por qué se iba, si no era por la nueva producción ni por él. Su respuesta fue directa: “Don Nelson, por todo lo que he crecido aquí gracias a usted, es que tengo que irme, porque ya me toca crecer, ya me toca buscar otras cosas”.



​“Él pedía excelencia, y eso me hizo crecer mucho. Por eso mismo sentí que ya era momento de dar un paso más. Yo quería estar en el programa, pero estar bien, con excelencia, como a él le gustaba y muchas veces entre Formatos, 'Sábado Feliz', 'Qué buena tarde' y mis redes era complicado estar al 100% en todo. 'Sábado Feliz' es el programa que me quita más tiempo, por eso sentí que podía dejarlo, aunque no ha sido una decisión fácil".

La nueva producción del programa, lejos de cerrar puertas, le ofreció apoyo y comprensión. Mauricio Hoffmann incluso le pidió que se quedara hasta agosto para cerrar el ciclo con él.

“Mau me dijo: Nati, yo quiero que usted haga agosto conmigo. Quédese conmigo, mi papá quería que usted se fuera en agosto. Terminemos 'Sábado Feliz', cerremos años de ciclo y ya”, contó.

Inicialmente, Naty se iría en mayo, luego Hoffmann le pidió más tiempo.

Llegaron a un acuerdo: su salida estaba prevista para el 26 de junio, pero esa fue precisamente la fecha en que falleció don Nelson. Por respeto y por los homenajes pendientes, tanto el canal como ella decidieron posponerlo.

​“Aquí se está haciendo lo que don Nelson quiso que se hiciera. Aunque no esté, él sigue saliéndose con la suya”, comentó entre risas pero intentando contener las lágrimas.

Rodríguez destacó el respaldo del canal y la apertura para que vuelva en el futuro si así lo desea.

“El canal realmente ha sido muy tuanis, de apoyarnos con absolutamente todo”, dijo.

Con esta salida, ella cierra un capítulo importante de su carrera, impulsada por el deseo de seguir creciendo, aunque llevará en su corazón cada recuerdo del set de Sábado Feliz y de los aprendizajes de Hoffmann.



La presentadora ampliará sobre el tema este miércoles 23 de junio en el programa 'De Boca en Boca', a la 1 p. m.