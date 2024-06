Natalia Monge y Norval Calvo se reencuentran en Pedregal

La experimentada imitadora y presentadora de televisión, Natalia Monge, se reencontró con su antiguo jefe de Pelando el ojo, Norval Calvo.



Ambos compartieron en la conferencia de prensa simultánea de Teletica y Repretel, con motivo de los toros de fin y principio de año.



Monge trabajó en ese programa durante más de una década. Actualmente, es presentadora de De Boca en Boca y de Tu Cara me Suena, tiene un programa en Teletica Radio, Así Somos, y formará parte del electo de Toros Teletica 2024- 2025.

La también periodista recuerda con mucho cariño sus inicios en las imitaciones, y todo el apoyo que Calvo le dio.

Este será el cuarto año consecutivo de Monge en Toros Teletica, y su décimo sexto cubriendo corridas.

“Formar parte del elenco de toros para mí siempre es un honor. Realmente, nunca he dejado de estar en los toros de diciembre desde hace muchísimos años. Y desde que estoy en Teletica, desde que entré, esta ya sería mi cuarta temporada y para mí es un verdadero honor.

“De forma consecutiva, desde el año uno hasta ahora son 15 años en corridas, y si no me equivoco, este sería el año 16. Me asusta un poco contarlos porque el tiempo pasa tan rápido, pero me siento muy feliz”, resaltó.