Natalia Monge sobre TCMS: “Lo complicado es calificar”

La multifacética Natalia Monge se unió al panel de jueces en esta sexta temporada de Tu Cara me Suena (TCMS) y ha encajado a la perfección con el programa de imitaciones.

Ella es comunicadora, imitadora de voces, actriz y presentadora de televisión. Cuenta con una amplia carrera en el ámbito de la comedia y la televisión nacional.

Además, está casada con Alonso Mata y es mamá de Joaquín (cumple un año el próximo 15 de setiembre) y Amanda (cinco años).

¿Cómo se sintió en la primera gala de TCMS?, ¿cómo combina este nuevo trabajo con sus otros compromisos y la maternidad? De estos y otros temas, Monge conversó con Teletica.com. A continuación, puede repasar la entrevista completa.

¿Cómo se sintió en el primer programa de TCMS?

Yo me sentí súper bien y cómoda. Realmente, lo que me habían dicho de que me sintiera como en mi casa, lo lograron. Me sentí muy cómoda, disfrutando muchísimo. Me estoy acoplando a la nueva dinámica que se ha solicitado para los jueces. Al ser nueva en este rol y al haber una nueva dinámica solicitada por producción, me sentí muy bien y muy contenta de compartir con Luisito (Montalbert), Silvia Baltodano, quien es una maravillosa artista, doña Eugenia (Fuscaldo), quien tiene tanta experiencia y trayectoria, y Kurt Dyer, que admiro muchísimo como comediante y amigo.

¿Cuál es esa nueva dinámica con los jueces?

Esta nueva dinámica de jueces es más participativa, más divertida, menos estructurada, más llena de vida y menos cuadrada. Se nos ha solicitado que fluya, y para mí fue sorprendente y bonito a la hora de hacerlo. Se viene a dinamizar más el formato.

¿Qué es lo más difícil de ser jueza?

La parte de calificar es incómoda porque uno sabe que todos lo hacen bien, en algún sentido o en muchos sentidos. Entonces uno dice '¡qué torta! Le tengo que dar la nota más baja a alguien', aun cuando ninguno de ellos la merece; pero el formato te exige darla a alguien. Entonces esa parte si me costó mucho y me va a costar siempre. Porque uno sabe que, desde las áreas de cada uno, ellos son muy buenos, hacen su máximo esfuerzo y tienen buenos resultados, pero hay que apegarse a lo que se tiene que calificar. Uno valora qué características hacen que un personaje sea mejor que otro, pero lo complicado es calificar y dar notas bajas sabiendo que ninguno merece la nota baja porque todos dan su máximo esfuerzo.

Entonces, si a todos los ve "muy bien" ahora ¿cómo esperaría que sea el crecimiento de los participantes en un futuro?

Es muy difícil, porque en imitación un personaje nace y muere cuando se hizo, y ellos hacen un personaje nuevo por semana. Entonces solo un programa no es suficiente tiempo para ver qué tanto rango de evolución tiene cada uno. Sin embargo, a partir del tercer programa, independientemente de que es un artista distinto, podré ver que esa persona cuidará más la dicción y estará más atenta a los gestos. Esa evolución la notaré hasta el tercer programa.

Yo soy perfeccionista y muy observadora, pero me he centrado en el parecido vocal con el artista verdadero que se está imitando y con el video de referencia que se tenga. No es lo mismo escuchar un tema en vivo a escucharlo producido para la radio.

Fotos: Adriana Ovares



¿Cómo has combinado tus otros trabajos, ser mamá de dos pequeños y ser jueza en TCMS?

Como todas las mujeres con hijos, lo logro organizándome: yo agendo todo y así tengo orden, así que todo súper bien. Tengo una distribución perfecta que me permite mucho tiempo en casa. Logro estar los sábados en La Matraca, los domingos con TCMS y de lunes a viernes de 5 p. m. a 7 p. m. en Pelando el Ojo, y todo muy bien, el resto lo paso en mi casa con mis hijos.

Durante los programas estarás luciendo ropa diseñada por Edwin Ramírez, ¿cómo te sentís de poder colaborar con talento nacional en diseño de modas?



Yo soy muy sencilla, muy simple para vestir y hasta poco arriesgada, siempre uso lo mismo y tener la oportunidad de trabajar con Edwin Ramírez es un honor. A Edwin yo lo conozco desde hace años, he visto su crecimiento y me siento hornada de que él me vista. Meterme en temas de diseñador es algo que estoy aprendiendo, pero confío en él y estamos con la asesoría de Sandra Carvajal. Así que confío en salirme de mi zona de confort y, a la vez, poder visibilizar el talento de un diseñador tico.

Qué bonito que, a partir de nuestro trabajo, podamos apoyarnos y arriesgar, porque yo sé que la gente va a decir "ay mirá a Natalia", pero soy yo, la esencia es la misma, pero vestida muy guapa.



Foto: Arnoldo Robert



¿Qué esperás para esta temporada de TCMS?



Espero disfrutar mucho, con solo esta primera gala aprendí un montón, como imitadora, viéndolos a ellos. A pesar de ser un área donde he estado muchos años, y que estoy de jueza en calidad de experta, uno nunca deja de aprender. Entonces espero aprender mucho y ojalá pueda aportar, porque el tiempo que tienen los jueces es muy limitado y es difícil frente a las cámaras lograr eso. Quisiera que tanto los participantes como yo logremos, con la imitación, crecer en distintas áreas.



¿Te tocará hacer una imitación en TCMS?



Todavía no lo sé, es probable, pero no me voy a preocupar, me voy a ocupar cuando me toque. Lo tomaré con nervios, pero con ilusión. A pesar de que esté en calidad de experta, estaría dispuesta a equivocarme, porque lo importante es que uno disfrute y que la gente disfrute. Y si paso por una experiencia que no sale muy bien, pues estaría dispuesta a que todos nos riamos de eso.



Recientemente recuperaste tu cuenta de redes sociales, ¿qué fue lo que pasó exactamente?



En diciembre del año pasado me la hackearon y hasta ahora la recuperé, vieras qué alegría y qué trabajada porque me tocó contratar abogados informáticos y peritos forenses. Yo ya estaba súper freak y no confiaba en nadie, porque había contratado a alguien y creo que me estafó, al principio me quería cobrar $5.000, pero como yo no estaba dispuesta a pagar ese dinero, negociamos una cifra y seguro como no quedó contento al final no salió con nada. Pero este equipo de abogados informáticos y peritos me los recomendaron, entonces hice la inversión y enhorabuena porque me topé con unos profesionales.

Ya tengo la cuenta, ahí he ido limpiándola y subiendo contenido poco a poco porque me la hackeó un turco, vieras qué cosa más rara, estaba llena de turcos fumando y mujeres desnudas, fue como que se me metieron a robar en la casa, armaron una fiesta y me la encontré con vomitadas en la pared. Yo sé que las redes son paralelas a la vida real, pero es parte de la vida y eso afecta. Gracias a Dios ya pasó y estoy renaciendo, ya me pueden seguir en @natymonge.

¿Entonces vemos a una Natalia en una nueva etapa?



Sí, es una nueva etapa. Sin perder la esencia, eso es lo importante. Una Natalia renovada luego de sus dos hijos, empoderada como siempre y con la misma esencia campesina y sencilla, pero con ganas de crecer.