Natalia Monge muestra el antes y después de su cirugía de abdomen

La presentadora de televisión, Natalia Monge, mostró el antes y después de su abdominoplastia, cirugía que se realizó hace un año, ya que la piel de su abdomen se estiró mucho producto de dos embarazos.



Luego publicó una historia con su abdomen plano, un año después del procedimiento.



La también actriz añadió que ver su cuerpo y su piel le transmite “paz”, y que es parte de ser “mamá de dos”.



​"Ya se cumple un año de mi operación de diastasis. Hace un año, a esta hora, estaba ingresando yo al hospital, con más ilusión que susto, la verdad. Todavía hay mujeres que me preguntan que cómo me fue, que cómo me siento. Les puedo decir que para mi fue una experiencia inmejorable.