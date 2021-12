La imitadora y exjueza de “Tu Cara me Suena” (TCMS), Natalia Monge, es la nueva presentadora de “De Boca en Boca”.

Cuando Bismark Méndez tomó vacaciones, la producción invitó a Monge a presentar uno de los programas vespertinos: su trabajo fue muy bien recibido por el público y, por eso, decidieron contratarla.

Este 1 ° de diciembre, la talentosa conductora asume un nuevo reto laboral en el espacio de entretenimiento, que se transmite de lunes a viernes a la 1:30 p. m. por Teletica.

Este medio conversó con la nueva presentadora, quien habló ampliamente sobre su nueva etapa en la televisión.

¿Cómo asume este nuevo reto?

“Con un agradecimiento enorme, a la vida, a Dios y a la empresa por tomarme en cuenta. Con el positivismo y la responsabilidad con la que siempre asumo mis proyectos profesionales. Aunque es un espacio de entretenimiento y diversión, lo asumo con la seriedad que me caracteriza, hay que ser responsable, puntual, hay que proponer y estar abiertos a propuestas”, comentó Monge a Teletica.com.

“Lo asumo con muchísimo entusiasmo, estoy en una etapa tan plena y bonita de mi vida, sobre todo a nivel personal, en que Diosito me ha venido dando las piezas del rompecabezas de manera perfecta, según mis prioridades, que son mis hijos; entonces me entusiasma mucho que es un horario que me permite todo lo que yo quiero, estar en mi casa para atender a mis hijos, salir a trabajar, entonces estoy contentísima y en una empresa que me da su confianza, y espero jamás defraudar”, agregó la exjueza de TCMS.

¿Va a hacer imitaciones?

“Mirá, yo creo que lo que van a ver aquí es presentadora, para eso me están contratando. Pero uno de los elementos, o el elemento diferenciador, creo yo, por el que la gente me ha conocido, es por personajes e imitaciones. Entonces, aunque no se me está contratando como comediante, digamos, sino como presentadora, que es otra faceta que también ya tengo varios años de venir trabajando, los personajes son inherentes a mí, yo creo que eso me acompañará siempre. Si en algún momento hay cabida para eso, pues vamos a invitarlos. Pienso yo que ya es una cuestión complementaria o secundaria y que, si a la gente le gusta y puede aportar, pues podemos utilizar ese recurso diferenciador que he venido usando hace años”.

¿Cómo se ha sentido con los presentadores de “De Boca en Boca”?

“Súper bien, con Bismark había trabajado en teatro hace un montón de años y él es súper tuanis. Monse es una belleza, en realidad no la conocía personalmente y me he encontrado con una mujer, no solo tan bonita como es por fuera, físicamente, sino súper solidaria y con un compañerismo impresionante. A Mauricio ya lo conocía, no tanto, pero sí ya habíamos compartido en otro trabajo juntos, y también es una persona extraordinaria. Yo me he sentido, las veces que he ido, muy bien recibida y te tallan el camino, te lo ponen cómodo para que te sientas así. Entonces estoy contenta y entusiasmada”.