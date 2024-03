Natalia Monge, de jueza a presentadora en sétima temporada de 'Tu Cara me Suena'

"No puedo ni expresarte la felicidad que siento de ser parte de este proyecto porque es, literalmente, un proyecto que cambió mi vida. 'Tu Cara me Suena' me convirtió en otra persona a nivel profesional, mi carrera dio un giro hacia otro lado de lo que yo venía haciendo, y estoy más que feliz y orgulloso de ser parte", dijo el exintegrante de 'La media docena'.