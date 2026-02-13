Natalia Jiménez vuelve a Costa Rica con su gira internacional 'La Jiménez'

Tras dos años sin presentarse en el país, la reconocida cantante española Natalia Jiménez regresará a Costa Rica con su gira internacional La Jiménez, con un concierto que se realizará el domingo 24 de mayo de 2026, en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.

La información fue confirmada este jueves por la productora Plus Entertainment, que anunció el esperado reencuentro de la artista con el público costarricense, uno de los mercados más fieles de su carrera en Centroamérica.

Con esta gira, Jiménez atraviesa una etapa de madurez artística, donde combina su potente voz con una propuesta escénica más íntima. El espectáculo rinde homenaje a la música ranchera y a grandes figuras como José José, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Rocío Dúrcal y José Alfredo Jiménez, sin dejar de lado los temas que la llevaron al éxito durante su etapa con La Quinta Estación y en su carrera como solista.

Según explicó la productora Verónica Alfaro, la artista mantiene una relación especial con Costa Rica y cada una de sus visitas se traduce en llenos totales y presentaciones cargadas de emoción. La gira ya recorrió varias ciudades de México, este 14 de febrero se presentará en Los Ángeles, California, y continuará por importantes escenarios del continente.

Las entradas estarán disponibles en los próximos días a través de Publitickets, además de una preventa exclusiva para tarjetahabientes de Grupo Mutual.

Con banda en vivo, nuevos arreglos y una narrativa que recorre su evolución personal y musical, La Jiménez promete ser un recorrido emocional que reafirma a Natalia Jiménez como una de las voces femeninas más influyentes de la música en español.

Jiménez es una de las voces más potentes del pop latino. Alcanzó fama internacional como vocalista de La Quinta Estación, agrupación con la que obtuvo múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Desde que inició su carrera solista en 2011, ha explorado el pop, la balada y el regional mexicano, consolidándose como una artista versátil y vigente en los principales escenarios del mundo.