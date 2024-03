Natalia Jiménez demostró por qué Costa Rica es uno de sus públicos favoritos

La cantante española-mexicana, Natalia Jiménez, se lució en su presentación, este viernes, en el Palcio de los Deportes, en Heredia.



A las 8:18 p. m., la artista salió al escenario y sus palabras encendieron el ambiente. “Costa Rica, buenas noches, ¿están listos?”, dijo para romper el hielo.



Con los músicos en su lugar y el aplauso del público, las luces se apagaron y dieron paso a su historia, contada desde la niñez.



La primera canción fue ‘¿Dónde irán?’, seguida de un efusivo saludo para todos los presentes, quienes admiraron su belleza en un vestido rosa, con perlas y plumas.



Al interpretar ‘Que te quería’, Jiménez dio un mensaje especial.



“Esto va dedicado al grupo de mujeres policías que están aquí con nosotras, muchas gracias por la labor que hacen para nosotros”, expresó.



Su tema ‘Niña’, una de sus canciones más populares, no faltó. Tampoco ‘Tu peor error’ y ‘Algo más’; los coros de sus ‘fans’ en esta última pieza, la emocionaron hasta las lágrimas.



“Uno de los recuerdos más lindos de mi carrera ha sido aquí en Costa Rica, esa noche me fui llorando al hotel”, manifestó la cantante.



“Hoy estoy cerrando un ciclo, hace 20 años estuve acá y fue uno de los mejores conciertos de mi vida”, reveló Jiménez emocionada, luego de entonar ‘Daría’.



Fue una noche romántica, de emociones, pero también de mucho ritmo: el Palacio de los Deportes bailó al son de una cumbia, con el tema especial con Banda MS, ‘El color de tus ojos’.



Jiménez dedicó su tema ‘Creo en mí’, con las siguientes palabras: “A quienes hemos sido víctimas, pero somos sobreviventes, a quienes hemos sentido miedo, pero seguimos adelante. Esta va para toda Costa Rica.



“Esta canción fue escrita en 2012; pero fue publicada hasta 2014, yo estaba encerrada en una casa y no podía salir. En esta gira de Antología de mis 20 años, me he dado cuenta del impacto real de la misma.

Me han dicho que esta canción ha salvado vidas: no, ustedes me han salvado a mi. Gracias”, aseguró la española en medio de lágrimas.



El mariachi puso la nota alta y a otro nivel, la noche se prendió con sus homenajes a la tierra que la acogió como artista. Del disco ‘México de mi corazón’ sonaron temas como ‘Costumbres’, ‘La gata baja la lluvia’, ‘Te lo pido por favor’, ‘Amor eterno’ y ‘Si nos dejan’.



La noche no podía cerrar de otra manera: dos de sus mayores éxitos despidieron a Natalia Jiménez de Costa Rica. ‘Quédate con ella’ y ‘ El sol no regresa” fueron el broche de oro cerca de las 10:30 p. m.



“Los amo, gracias, los amo, muchas gracias Costa Rica”, fueron sus últimas palabras en el escenario.