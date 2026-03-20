Nancy Dobles sorprende a presentadores de Telenoticias durante cobertura por extradición

En medio de una intensa y histórica jornada informativa, la presentadora de Buen Día, Nancy Dobles, protagonizó un momento inesperado que sacó sonrisas dentro del set de Telenoticias.

Durante la cobertura especial por la extradición de Celso Gamboa y alias "Pecho de Rata" —los primeros costarricenses enviados a Estados Unidos bajo este proceso— Dobles llegó con un gesto poco común: llevó fresco, café y tortillas a los presentadores Andrés Martínez y Yahaira Piña, quienes se encontraban al aire desde tempranas horas (ver video adjunto).

Para no interrumpir la transmisión ni aparecer en cámara, incluso gateó por el estudio, logrando su objetivo de entregar los alimentos sin ser captada, en una escena que rápidamente se convirtió en anécdota entre el equipo periodístico.

La cobertura de Telenoticias se extendió desde las 5:45 a. m. hasta las 10 a. m., lo que provocó la cancelación de la emisión habitual de la revista matutina.

Horas después, Yahaira Piña reaccionó al gesto a través de sus redes sociales, donde agradeció públicamente a Dobles por el detalle en medio de una jornada exigente.

El episodio dejó ver el lado más humano detrás de la cobertura de una noticia de alto impacto, marcada no solo por su relevancia histórica, sino también por la camaradería entre colegas de televisión.



