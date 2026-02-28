Myke Towers en Costa Rica: esto costará escuchar 'Diosa' y 'Lala' en vivo

La escena urbana costarricense se alista para recibir a Myke Towers, quien ofrecerá su primer concierto exclusivo en Costa Rica el próximo 30 de abril en Parque Viva. El espectáculo será producido por Golden Live y promete una experiencia de alto nivel con estándar internacional.

Aunque el cantante ya se había presentado en el país como parte de festivales internacionales en 2023 y 2025, esta será la primera ocasión en que el público podrá disfrutar de un show completo diseñado especialmente para sus seguidores en territorio nacional.

Las entradas salieron a la venta para todo público el pasado viernes 27 de febrero a través de la plataforma https://www.eventcr.com./. La productora anunció que los boletos estarán disponibles en dos fases (Tier 1 y Tier 2), lo que permitirá adquirirlos a un precio menor durante la primera etapa.





Precios de las entradas (sin cargos por servicio)

Fase 1 – Tier 1

Zonas 501 y 505: $52,59

Zonas 502, 503 y 504: $61,48

Zonas 401 y 405: $65,92

Zonas 402, 403 y 404: $75,55

Pit Golden: $85,19

Lounge: $111,11

Fase 2 – Tier 2

Zonas 501 y 505: $56,29

Zonas 502, 503 y 504: $71,85

Zonas 401 y 405: $76,29

Zonas 402, 403 y 404: $83,70

Pit Golden: $97,78

Lounge: $119,26

El evento será para mayores de 15 años; los menores deberán ingresar acompañados por una persona adulta.

Un referente del género urbano

Myke Towers se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del movimiento urbano latino, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales, certificaciones internacionales y colaboraciones con artistas de renombre.

Recientemente presentó Cinco Estrellas La WSound23 junto a Ovy On The Drums y W Sound, un lanzamiento que ha tenido amplia aceptación y que reafirma su vigencia dentro de la industria musical.

Entre los temas que el público costarricense espera corear se encuentran La Falda, Lala, La Playa, Ulala y Diosa.





Con una puesta en escena de alto impacto y uno de los nombres más fuertes del género en la actualidad, el concierto del 30 de abril apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más destacados del año en el país.

​

