Músico estadounidense de country Garth Brooks niega acusaciones de violación

La estrella del country Garth Brooks negó las acusaciones de violación en su contra cuando regresaba a uno de sus conciertos en Las Vegas el jueves por la noche, en un nuevo caso que sacude la escena estadounidense.



En una declaración a la revista People, el músico de 62 años negó las denuncias, en las que una exempleada acusa a Brooks de violación y repetidas insinuaciones sexuales no deseadas, como exhibirse y manosearle.

​"Me han acosado infinitamente con amenazas, mentiras e historias trágicas sobre cuál sería mi futuro si no firmaba un cheque por muchos millones de dólares", dijo Brooks, agregando que su equipo había presentado una demanda contra la mujer por extorsión y difamación.

"Ha sido como si me apuntaran con un arma cargada a la cara", dijo. "Confío en el sistema, no temo a la verdad y no soy el hombre que han pintado".