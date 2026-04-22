Música, mascaradas y campesinos protagonizan nuevas salas del Museo de los Niños

Redacción: Paola Zamora.

El Museo de los Niños anunció la apertura de nuevas salas interactivas dirigidas a la población infantil, con el objetivo de reforzar el aprendizaje a través del juego y promover la identidad cultural del país.



Entre las principales novedades destaca la sala “Costa Rica y su identidad”, un espacio que reúne elementos representativos de la cultura nacional como imágenes de pueblos indígenas, mascaradas tradicionales y figuras campesinas, que forman parte del imaginario colectivo costarricense (ver video adjunto de Telenoticias).



Otra de las áreas es la sala “Orquesta Mi Fa Sol”, donde los visitantes podrán acercarse al mundo de la música desde una perspectiva teórica, sin dejar de lado la experiencia interactiva. El espacio incluye una dinámica que permite a los niños asumir el rol de director de orquesta, así como una pantalla interactiva con contenidos musicales.



Estos nuevos espacios se caracterizan por su diseño colorido y la presencia de figuras emblemáticas, pensados para estimular el aprendizaje infantil mientras se fomenta la preservación de la identidad cultural en las nuevas generaciones.



