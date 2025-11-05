Museo de los Niños inaugura 'Biblioteca Mágica': Espacio busca despertar amor por lectura

El Museo de los Niños inauguró la 'Biblioteca Mágica', una nueva sala inspirada en el poder de los libros y pensada para fomentar la lectura en toda la familia. El espacio forma parte del recorrido regular del centro interactivo y ya está disponible para las personas visitantes.



La sala está ambientada en torno a la historia de Liber, un libro olvidado que cobra vida al ser leído por una niña exploradora. Al ingresar, el público encuentra una fachada que recuerda a las librerías tradicionales inglesas. En su interior, destaca una gran biblioteca coronada por un árbol central que simboliza cómo el conocimiento se expande y da frutos (ver video adjunto de Telenoticias).



Ronny Jiménez, vocero del Museo de los Niños, explicó que el espacio busca despertar la imaginación a través de la ambientación, la narrativa y la interacción con los elementos presentes en la sala.



La 'Biblioteca Mágica' puede visitarse de martes a domingo como parte del recorrido habitual. Las entradas se encuentran disponibles en boleteria.museocr.org o en la boletería física del museo.

