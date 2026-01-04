Entretenimiento
Murió reconocido actor Lucho Barahona
La noticia fue confirmada a este medio por María Torres. Para el gremio actoral, el chileno era considero "el padre del teatro".
La mañana de este sábado, a las 11:28 a.m. murió el reconocido actor chileno Lucho Barahona.
La noticia fue confirmada por María Torres a este medio. Según explicó la actriz costarricense, "murió en paz y llegó donde tenía que llegar".
Al momento de su deceso, lo acompañaron su sobrina y Torres. La vela del actor será en Funeraria del Recuerdo en San Pedro. Por el momento, se desconocen más detalles de su muerte y de sus honras fúnebres.
Barahona, de 94 años, era considerado un pilar de la historia del teatro costarricense. En 2023 la Asamblea Legislativa lo declaró como Ciudadano de Honor.