Murió la artista británico-portuguesa Paula Rego

Por AFP Agencia | 8 de junio de 2022, 9:21 AM

La artista británico-portuguesa, Paula Rego, pintora y escultora conocida por su trabajo sobre la representación de la mujer, falleció el miércoles en Londres a los 87 años, anunció la galería Victoria Miro.



"Con inmenso pesar anunciamos la muerte de la artista británica nacida en Portugal Paula Rego a la edad de 87 años", informó la galería londinense, precisando que "falleció en paz esta mañana tras una corta enfermedad en su casa del norte de Londres, rodeada de su familia".



"Damos nuestro más sincero pésame a sus hijos, Nick, Cas y Victoria Willing, y sus nietos y bisnietos", añadió la galería en un breve comunicado.



Nacida el 26 de enero de 1935 en Lisboa, Rego llegó a Inglaterra en 1952 para estudiar en la Slade School of Fine Art.



Era especialmente conocida por sus pinturas figurativas cargadas de tensión y emoción, a menudo inspiradas en historias, incluyendo leyendas populares portuguesas, mitos y cuentos de hadas.



El museo Picasso de Málaga inauguró en abril una gran exposición de la artista portuguesa que puede visitarse hasta el 21 de agosto.



Rego "es especialmente célebre por sus obras que abordan con fuerza aspectos de la capacidad de acción y determinación femeninas, el sufrimiento y la supervivencia, como la serie Mujeres Perro, iniciada en 1994, la serie Aborto, 1998-99, que se considera que influyó en el segundo referéndum de Portugal sobre la legalización del aborto en 2007, y la reciente serie Mutilación Genital Femenina, 2008-09", afirma la galería Victoria Miro en su página web.



El museo Tate Britain de Londres, que le dedicó una importante retrospectiva el año pasado, la describió como una "artista intransigente con un extraordinario poder imaginativo" que "revolucionó la forma de retratar a las mujeres".



En 2010, Rego fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, por su contribución al arte.



El año precedente se había inaugurado en la localidad portuguesa de Cascais un museo en su honor bautizado Casa das Histórias Paula Rego.



Rego estuvo casada con el artista británico Victor Willing, fallecido en 1988.