Muestras de cariño a participante de QQSM: "Me llenan demasiado el corazón"

Dayana Vargas participó este miércoles en el programa ¿Quién quiere ser millonario? La joven volvió a casa con ₡3 millones, pero también recibió muy buenos comentarios en redes sociales, tanto así que dijo que le llenaron el corazón.

"Comentarios que dicen que inspiré a otras mujeres a seguir sus sueños me llenan demasiado el corazón, siento que esos comentarios, fuera de lo que es el dinero, que es una enorme bendición, esos comentarios son lo que más me ha llenado", comentó la joven.

Vargas tiene 20 años y es vecina de Aguas Zarcas de San Carlos.

Estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica (UCR) y su sueño es trabajar en la NASA como ingeniera aeroespacial. Por eso, al terminar su carrera quiere sacar un postgrado en Ingeniería Espacial en la Universidad de Kansas.

"Yo lo quiero guardar (el dinero) cuando tenga que irme a Estados Unidos a estudiar, para los gastos básicos que se necesitan, como el pasaje. Porque sí es bastante caro, ese dinero me ayuda a cubrir esos primeros gastos", aseguró.

Le consultamos sobre su sueño de llegar a la NASA y nos contó un poco más.

"Desde niña siempre me ha encantado el espacio y cuando empecé a crecer más, me interesé en la ingeniería. Me inspiré mucho en mujeres como Sandra Cauffman y Franklin Chang Díaz. Siempre tuve la pasión por el espacio, me encanta ver las estrellas y cuando vi que podía enfocarlo en el área de ingeniería, al crear cohetes y robots, me parece súper lindo y eso despertó esa pasión a llegar ahí", relató la joven estudiante.

Vargas reforzó su pasión en el 2019 , cuando participó en un campamento llamado United Space School y visitó el Johnson Space Center de la NASA en Houston.

Es curioso porque justo este miércoles en el programa, en la pregunta cinco para llegar a la zona segura de ₡500.000, le preguntaron lo siguiente:

¿En cuál ciudad de Estados Unidos está ubicado el Centro Espacial Johnson de la NASA? Para Dayana fue muy fácil responder porque hace dos años había estado ahí.

Su familia está muy orgullosa y feliz por ella y ahora seguirá luchando por su sueño de ser una tica más en la NASA.