Muerte de Malcolm-Jamal Warner: Actor tenía una semana de estar en Costa Rica

Malcolm-Jamal Warner, reconocido mundialmente por su papel como Theo Huxtable en la serie The Cosby Show, murió este domingo 20 de julio en playa Cocles, Limón, durante un viaje familiar a Costa Rica.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y reportaron medios como People y TMZ, el actor se ahogó tras ser arrastrado por una corriente mientras nadaba. Tenía 54 años.



De acuerdo con información publicada por la prensa internacional, Warner ingresó a territorio costarricense junto con su esposa e hija.

Tras la consulta de Teletica.com, Migración confirmó que el Malcolm-Jamal entró al país el 13 de julio, es decir, el día de su muerte cumplía una semana de estar en Costa Rica. Hasta ahora, no existen registros migratorios recientes que indiquen visitas previas del actor en los últimos años.



Nacido el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, inició su carrera desde muy joven. Su salto a la fama ocurrió a los 14 años, cuando fue seleccionado para interpretar al hijo menor de la familia Huxtable en The Cosby Show, comedia que se emitió entre 1984 y 1992.

La serie se convirtió en un fenómeno cultural que redefinió la representación de familias afroamericanas en la televisión estadounidense, como lo señala Britannica.



Tras el fin del programa, Warner desarrolló una carrera versátil tanto delante como detrás de cámaras. Fue protagonista de series como Malcolm & Eddie (1996-2000) y Reed Between the Lines (2011-2015), además de participar en producciones como Major Crimes, Suits, The Resident —donde interpretó al doctor AJ Austin—, 9-1-1 y Alert: Missing Persons Unit, según recopiló CNN Entertainment.



En el terreno musical, Warner destacó como poeta de spoken word y músico de jazz. Su talento lo llevó a ganar un Grammy en 2015 por Mejor Interpretación Tradicional de R&B, gracias a su colaboración en Jesus Children junto a Robert Glasper Experiment y Lalah Hathaway, como detalla la página Grammy.com. En 2022 fue nominado nuevamente, esta vez en la categoría de Mejor Álbum de Poesía Hablada, por su trabajo Hiding in Plain View.



Su carrera también fue reconocida con una nominación al Emmy en 1986 como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia por The Cosby Show. Obtuvo varios premios Young Artist en su juventud y fue galardonado por la NAACP, ganando el premio a Mejor Actor en una Serie de Comedia en 2012 por Reed Between the Lines, según consta en The Hollywood Reporter.



En los últimos años, Warner enfocó parte de su energía en iniciativas relacionadas con la salud mental. En junio de 2024 lanzó el pódcast Not All Hood, que conducía junto a Weusi Baraka y Candace Kelley. En este espacio abordaba temas sensibles dentro de la comunidad afroamericana, compartiendo experiencias personales para fomentar conversaciones honestas y romper estigmas, de acuerdo con lo informado por Variety.



Aunque The Cosby Show ha sido objeto de controversia en años recientes debido a las denuncias contra Bill Cosby, Warner expresó en una entrevista con People en 2023 que seguía sintiéndose orgulloso de haber formado parte de un programa que tuvo un gran impacto cultural y social.



De carácter reservado en lo personal, el actor decidió mantener fuera del ojo público a su esposa e hija, quienes lo acompañaban durante sus vacaciones en el Caribe costarricense.