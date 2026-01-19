Muere Valentino Garavani, ícono histórico de la moda italiana

El reconocido diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes, a los 93 años, rodeado del afecto de sus seres queridos, de acuerdo con un comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, su socio y compañero de vida.

La noticia fue confirmada por la agencia ANSA, que detalló que el deceso ocurrió en la capital italiana.



Reconocido como un referente absoluto del lujo y la elegancia, Valentino construyó una trayectoria que marcó a generaciones de diseñadores y vistió a figuras del jet set internacional, casas reales y estrellas de Hollywood.

Su legado permanece vivo a través de la firma que lleva su nombre y que continúa siendo una de las más prestigiosas del panorama global de la moda.



Valentino se dedicó décadas a consolidar una estética inconfundible que convirtió su apellido en sinónimo de alta costura y sofisticación, dejando una huella imborrable en la historia del diseño contemporáneo.