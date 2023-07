Muere Sinead O'Connor, reconocida cantante irlandesa, a los 56 años

El éxito que la llevó a la fama fue su disco I do Not Want What I Haven’t Got, donde destacó su canción más famosa, Nothing Compares 2 U. Aunque compuesta por Prince, la interpretación de O’Connor le valió varias nominaciones de premios Grammy.



Originaria de Dublín, O’Connor nació en 1966 en un hogar donde sufrió el abuso físico y sexual de su madre durante la infancia, un hecho que la marcaría para el resto de la vida.