Muere Robert Carradine, estrella de “Revenge of the Nerds” y “Lizzie McGuire”

El actor Robert Carradine murió a los 71 años, confirmó su familia. Reconocido por sus papeles en Revenge of the Nerds y la serie Lizzie McGuire, el intérprete deja una extensa trayectoria en cine y televisión, así como un legado marcado por su pertenencia a una de las dinastías artísticas más influyentes de Hollywood.



La noticia fue comunicada por sus allegados a través de un pronunciamiento enviado a medios. En el mensaje, la familia expresó su dolor por la pérdida y reveló que el actor enfrentó durante casi dos décadas un trastorno bipolar, enfermedad que —según indicaron— terminó por superarlo.

​“En un mundo que puede parecer oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”, señalaron sus familiares, quienes también manifestaron su deseo de que su historia contribuya a visibilizar y reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales.

Su hermano, el también actor Keith Carradine, aseguró que la familia decidió hacer pública la condición médica para enviar un mensaje claro: “No hay vergüenza en ello”. Añadió que su hermano fue “profundamente talentoso” y que su ausencia se sentirá todos los días.﻿



​

﻿ Una vida ligada al cine

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954, hijo del actor John Carradine, figura emblemática del cine clásico que participó en producciones como Stagecoach y The Grapes of Wrath, bajo la dirección de John Ford.

Junto a sus hermanos, formó parte de una reconocida dinastía artística. Entre ellos destacan David Carradine, recordado por Kung Fu y Kill Bill, y el propio Keith Carradine, ganador del premio Óscar en 1976 por la canción I’m Easy de la película Nashville. Otro de sus hermanos, Christopher Carradine, se desempeñó como ejecutivo en Walt Disney Imagineering.



Los tres hermanos actores compartieron pantalla en el western The Long Riders, donde interpretaron a los hermanos Younger, en una producción que reunió a varios clanes reales para dar vida a personajes también hermanos en la ficción.



No obstante, su mayor reconocimiento internacional llegó en 1984, al interpretar a Lewis Skolnick en Revenge of the Nerds, comedia que se convirtió en un fenómeno cultural y dio origen a varias secuelas.



A inicios de los años 2000 conquistó a una nueva generación al encarnar a Sam McGuire en la serie juvenil de Disney Lizzie McGuire y posteriormente en The Lizzie McGuire Movie.







La actriz Hilary Duff, quien interpretó a la protagonista de Lizzie McGuire, lamentó profundamente la noticia a través de una publicación en sus redes sociales.



“Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron”, expresó.

Por su parte, el actor Jake Thomas lo describió como una persona divertida, pragmática y excéntrica, mientras que su hija, Ever Carradine, compartió un emotivo mensaje en el que destacó el amor y respaldo incondicional que siempre recibió de su padre.





