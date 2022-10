Muere Robbie Coltrane, actor que le dio vida a Hagrid en 'Harry Potter'

Por Luanna Orjuela Murcia | 14 de octubre de 2022, 11:17 AM

El actor Robbie Coltrane murió a los 72 años, según informan medios internacionales.



El escocés fue reconocido por su papel de Rubeus Hagrid en las películas de 'Harry Potter'.



Según El País, su agente Belinda Wright confirmó que el actor murió en un hospital cerca de Falkirk, Escocia.

Wright publicó en un comunicado: "Fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años", sobre su interpretación en la película de ficción.

Coltrane también interpretó a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond, Golden Eye y The World Is Not Enough.



El actor nació como Robert McMillan, pero se cambió el nombre en los años 70 en honor al saxofonista John Coltrane y así lo mantuvo durante toda su carrera artística.



