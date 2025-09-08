Muere Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp

Rick Davies, el cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el sábado a los 81 años, tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, anunció el domingo la banda.

Davies cofundó en 1969, junto a Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock progresivo que se hizo conocido por su megaéxito "Breakfast in America", que vendió decenas de millones de ejemplares y ganó dos premios Grammy.

"Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock", afirmó un mensaje publicado en la página del grupo.

"Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda", agregó el grupo.

Larga lucha contra el cáncer

Davies, nacido en 1944 en Swindon en el Reino Unido, murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios.

El músico, que era cantante y tecladista, compuso temas como "Goodbye Stranger" o "Bloody Well Right".

Davies era el único miembro fundador de Supertramp que seguía en la banda desde la salida de Hodgson en 1983. En teoría, ya no tenía derecho a interpretar las canciones de este último en el escenario, como el éxito "The Logical Song".

En 2015, el cantante anunció que padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, y comenzó un "tratamiento agresivo" que obligó a Supertramp a cancelar una gira europea.

Pero la lucha contra la enfermedad lo consumió y el grupo nunca volvió a subir a los escenarios.



