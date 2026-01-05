Muere reconocido músico Adrián Goizueta a los 74 años

El reconocido cantante, guitarrista y compositor Adrián Óscar Goizueta Ramos falleció a los 74 años.

La información fue confirmada este lunes en la página del Registro Civil, donde se detalla el deceso del músico, ampliamente respetado por su aporte a la música costarricense y latinoamericana.

Goizueta, de origen argentino-costarricense, desarrolló una extensa trayectoria artística que abarcó más de cuatro décadas. Fue una figura clave en la música contemporánea del país, destacándose por un estilo que fusionaba géneros como el jazz, el tango, el folclore y la música académica, una propuesta que él mismo definía como música popular elaborada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, ni detalles sobre las honras fúnebres.



