Muere querida actriz de 'Simplemente Elvirilla'

Valeza Villalobos Corella, actriz que dio vida a "Balbina" en la serie Simplemente Elvirilla, murió este martes a los 63 años. La noticia fue confirmada por Gloriana Sanabria, productora ejecutiva del programa.

Villalobos residía en San José y también participó en varias producciones del Teatro El Triciclo.

Según explicó Sanabria, la actriz formaba parte de los planes para la nueva temporada de Simplemente Elvirilla. Sin embargo, su estado de salud llevó al equipo de producción a reescribir algunos de los guiones.

Teletica.com intentó conversar con Carmen Chinchilla, quien interpreta al personaje de Elvirilla, para conocer su reacción ante la muerte de su compañera. Al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.

Villalobos deja una trayectoria vinculada con las artes escénicas y con distintas producciones teatrales en Costa Rica.