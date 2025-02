Muere Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, la cazavampiros’

La actriz Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en series como Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros, murió a los 39 años.

La noticia fue reportada en exclusiva por The New York Post, indicando que su deceso ocurrió en Los Ángeles, California, y que no está siendo investigada como un crimen violento.

Según el informe policial, Trachtenberg fue encontrada inconsciente en su departamento en el Midtown de Manhattan. Por el momento, se desconocen las causas de muerte.



La actriz inició su carrera a la temprana edad de cinco años, apareciendo en episodios de La ley y el orden. Su primer papel destacado fue en la serie Las aventuras de Pete y Pete, a mediados de los años 90. En 1996, protagonizó la película Harriet, la espía, consolidándose como una estrella juvenil. Posteriormente, participó en películas como Soñando, soñando… triunfé patinando.



En la serie Buffy, la cazavampiros, interpretó a Dawn Summers en más de 60 episodios, ganando reconocimiento por su actuación. Más tarde, encarnó a Georgina Sparks en Gossip Girl, apareciendo en casi 30 episodios y retomando este papel en la nueva versión de la serie estrenada en 2022, que fue su última aparición en pantalla.



Además de sus roles más conocidos, Trachtenberg participó en películas como Inspector Gadget (1999), Eurotrip (2004), Ice Princess (2005), Black Christmas (2006), 17 Again (2009) y Cop Out (2010).



La comunidad artística lamenta profundamente su partida y recuerda su significativa contribución al mundo del entretenimiento.