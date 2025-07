Muere Michael Madsen, reconocido actor de ‘Kill Bill’

Michael Madsen, reconocido por su trabajo en películas como Kill Bill y Reservoir Dogs, murió este jueves 3 de julio a los 67 años tras sufrir un paro cardíaco.

El actor fue hallado inconsciente en su residencia en Malibú, confirmó su representante.

La noticia fue confirmada por varios medios estadounidenses. El primero en comunicar la noticia fue NBC News.

Durante los últimos años, Madsen mantuvo una activa carrera en el cine independiente. Estaba involucrado en las producciones Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, además de prepararse para lanzar un libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente en fase de edición.

​"En los últimos dos años, Michael Madsen ha realizado un trabajo increíble en el cine independiente y esperaba con ilusión este nuevo capítulo en su vida", indicaron en un comunicado conjunto sus representantes Susan Ferris y Ron Smith, junto a la publicista Liz Rodriguez.

El actor alcanzó la fama por su interpretación del Sr. Blonde en Reservoir Dogs, película que también contó con las actuaciones de Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker y fue dirigida por Quentin Tarantino.



Madsen deja un legado cinematográfico marcado por personajes intensos, presencia imponente en pantalla y una carrera ligada al cine de autor.