Muere Marge Simpson en episodio final de temporada

Después de más de tres décadas de transmisión, Los Simpson volvió a sacudir a su audiencia con uno de los giros más impactantes de su historia. El capítulo final de la temporada 36 presentó una versión en el futuro en la que Marge Simpson, el pilar emocional de la familia amarilla, muere.



El episodio, titulado Estranger Things —un juego de palabras que alude a la serie Stranger Things—, se desarrolla en dos líneas de tiempo. En el presente, Marge muestra preocupación por el rumbo de su familia; mientras que, en un salto temporal de 35 años, se muestra a Bart y Lisa enfrentando la adultez y lidiando con la ausencia de su madre.



La revelación de la muerte de Marge ocurre hacia el cierre del capítulo. Aunque no se detalla la causa, su partida se manifiesta mediante una carta que ella dejó escrita antes de fallecer, donde pide a sus hijos mantenerse unidos y no perder de vista el amor familiar. Esta escena, calificada por muchos como una de las más emotivas de la serie, refleja la profunda conexión que la audiencia mantiene con el personaje desde 1989.



En ese futuro alternativo, Homero Simpson vive en un asilo junto a Moe, Barney y el jefe Gorgory. Bart lo administra, mientras que Lisa ha alcanzado el puesto de comisionada de la NBA. La historia culmina con una escena surrealista: desde el cielo, Marge observa a su familia con serenidad antes de ascender al más allá acompañada por Ringo Starr, una fantasía que hace alusión al amor platónico que el personaje tuvo por el ex Beatle en episodios anteriores.



En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios expresaron desconcierto, tristeza y hasta enojo por el giro narrativo. Comentarios como “¿Cómo pudieron hacerle esto a Marge?” y “¡Marge no puede morir!” inundaron plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

Cómo vas a matar a Marge???? Qué te pasa Matt Groening????

Necesito q los Simpson sean eternos 😢😢 pic.twitter.com/0JvWgofUkn — Vikinga del Parana (@vikinga_parana) June 26, 2025

Según informaron fuentes oficiales a Rolling Stone, se trata de un episodio especulativo y que Marge continuará apareciendo en las siguientes entregas. De hecho, FOX ha renovado la serie por al menos cuatro temporadas más, asegurando que la familia Simpson seguirá vigente hasta la temporada 40.



La serie, creada por Matt Groening, ha sido reconocida por su capacidad de mezclar sátira, humor negro y crítica social, además de haber “predicho” varios acontecimientos reales. Aunque los productores insisten en que esas coincidencias son fruto de la observación cultural y el azar, el público continúa fascinado por la capacidad de la serie para reflejar el mundo contemporáneo.



El final de la temporada 36 no solo provocó nostalgia y debates entre sus seguidores, sino que también reavivó el interés por el legado emocional y simbólico de Marge Simpson, una madre que, incluso desde la ficción, representa el núcleo de una familia que ha acompañado a generaciones enteras.