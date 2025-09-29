Muere madre de Vica Andrade

María Elena Solís Vargas, madre de la actriz costarricense Vica Andrade, murió a los 90 años. Así lo confirmó a este medio el periodista Rogelio Benavides, quien es cercano a la familia.

El cuerpo de Solís Vargas será velado a partir de este lunes en su casa de habitación, en Zaragoza de Palmares, Alajuela, lugar donde también será enterrada.

Las honras fúnebres se realizarán este martes a las 10 a. m. en la iglesia de la localidad.



Nacida el 22 de julio de 1935, María Elena fue una figura muy querida en su comunidad. Su partida se suma a un año difícil para la familia Andrade, que ya enfrentó la pérdida de Memo del Bosque, en abril de este año, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer.



Vica Andrade y sus hijos se preparan para despedir a su madre en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos, recordando la vida de quien fuera una madre y abuela ejemplar.



Se desconoce si Andrade y sus hijos ya llegaron al país, ya que su residencia actual se ubica en México, lugar donde la tica desarrolló su carrera.





