Muere la leyenda de la salsa Willie Colón

Willie Colón —trombonista, compositor, director de orquesta y pionero de la salsa— murió a los 75 años, según lo comunicó su familia.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice el mensaje difundido por los familiares del músico.

Desde su barrio natal, el Bronx, Willie Colón —el considerado el creador de la salsa urbana— tocaba su trombón en las esquinas cuando figuras como Eddie Palmieri, Tito Puente y Ray Barreto ya se perfilaban como los dueños del nuevo género, que resultaba una mezcla de jazz, mambo, son, música jíbara y chachachá.

Este nieto de puertorriqueños brilló en un momento en el que ese género musical vio la luz por primera vez en las calles de Nueva York a finales de los años sesenta.

Getty Images Colón había sido hospitalizado días atrás en Nueva York debido a complicaciones médicas.

Fue en la Gran Manzana donde Colón proyectó a la salsa hacia el Caribe y más allá del continente. Lo hizo a través de Fania, el sello musical que fundó Johnny Pacheco y por donde pasaron innumerables estrellas de este ritmo latino.

Sus primeros grandes éxitos los logró con Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz e Ismael Miranda, con quienes produjo las joyas musicales más reconocidas del género.

Años más tarde, como solista, consolidó una larga trayectoria como salsero gracias a su interminable búsqueda de nuevas fusiones. "El Gran Varón", "Oh, Qué Será" y "Amor Verdadero" fueron sus éxitos más conocidos en esa etapa de su carrera musical.

Willie Colón acumuló a lo largo de su carrera más de 40 producciones, 30 millones de copias vendidas, 15 discos de oro, cinco de platino y 11 nominaciones al Grammy.