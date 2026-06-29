Muere José María "Milo" Junco, reconocido historiador y experto en moda

José María "Milo" Junco Muñoz, reconocido historiador, maquillista, y experto en moda, murió este domingo a las 11 p. m., según confirmó Rogelio Benavides en su página Tía Zelmira.



En la página del Registro Civil, también aparece "una defunción pendiente".



Junco tenía 86 años. Según Tía Zelmira, fue internado el pasado viernes 26 de junio en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia por una afección renal, que le provocó un trastorno electrolítico.



Su cuerpo no resistió esta complicación de salud. Ya en el 2022 había estado internado por una insuficiencia renal.