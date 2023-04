Muere Jerry Springer, famoso presentador de TV de EE. UU.

27 de abril de 2023, 10:06 AM

El presentador de TV estadounidense, Jerry Springer, famoso por sus controvertidos programas salpicados de palabrotas, vulgaridades y altercados, murió a los 79 años, informaron este jueves varios medios estadounidenses.



Springer, un abogado que también incursionó en la política, murió en paz en Chicago tras "una breve enfermedad", indicó el sitio de noticias TMZ, citando a un portavoz de la familia.



El vocero no dio más detalles, otras fuentes no identificadas dijeron a TMZ que Springer había sido diagnosticado con cáncer de páncreas hacía unos meses.



Lanzado en septiembre de 1991, "The Jerry Springer Show", que finalizó en 2018 tras 27 años al aire, se había convertido en un programa de culto y en un símbolo de la llamada "TV basura" estadounidense.



El show comenzó siendo un programa de entrevistas centrado en temas sociales y en la política estadounidense, dirigido por el entonces afable abogado y expolítico Springer, quien se desempeñó brevemente como alcalde de Cincinnati, Ohio, en 1977.



Pero para aumentar los índices de audiencia, este hijo de inmigrantes alemanes judíos cambió drásticamente el estilo después de unos años, centrándose en contenido lascivo e indignante.



En la mayoría de los episodios, los invitados hablaban sobre problemas familiares, revelaban casos de adulterio y otras transgresiones. Así, el programa fue atrayendo cada vez más televidentes con la difusión al aire de peleas diversas de los participantes y el público.



Springer supuestamente debía intentar mediar, pero los encuentros a menudo terminaban en peleas a puñetazos, y los guardias de seguridad acababan interviniendo para contener a los invitados.



A fines de la década de 1990, el programa encabezó las calificaciones de la televisión diurna en los EE. UU., superando incluso al show de la famosa conductora Oprah Winfrey.