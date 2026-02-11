Muere James Van Der Beek, exestrella de 'Dawson’s Creek'

El actor James David Van Der Beek, de 48 años y conocido mundialmente por su papel como Dawson Leery en la icónica serie adolescente Dawson’s Creek, murió este miércoles.

La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, donde informaron que murió “pacíficamente esta mañana” y pidieron respeto y privacidad mientras lloran su pérdida.

​“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. "Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, escribió su familia.





Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, Estados Unidos . Su carrera en la actuación despegó a finales de los años 90 cuando se convirtió en un ícono de la cultura pop gracias a su papel protagónico en Dawson’s Creek (1998–2003), una serie que marcó a toda una generación por sus historias sobre adolescencia, amistad y amor.

El actor construyó una trayectoria versátil en cine y televisión con participaciones en películas como Varsity Blues y The Rules of Attraction, y series como Don’t Trust the B---- in Apartment 23 y Pose.

En su vida personal, estuvo casado con Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos.

Desde 2023, Van Der Beek enfrentó una batalla contra un cáncer colorrectal que hizo pública en noviembre de 2024, generando gran apoyo de sus fans y colegas. A pesar de su diagnóstico y de las dificultades de salud, el actor permaneció cercano a su familia y continuó compartiendo momentos de su vida y reflexiones con sus seguidores hasta poco antes de su muerte.

Hasta el momento no se han detallado oficialmente más datos sobre la causa específica de su fallecimiento.







