Muere hermana de Alonso "El Mariachi" Solís

El exfutbolista Alonso "El Mariachi" Solís atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su hermana, Andrea Solís Calderón, quien murió el pasado lunes, según consta en el Registro Civil.



La noticia fue confirmada por el exjugador del Deportivo Saprissa mediante una publicación en las historias de su cuenta de Instagram.





Andrea Solís enfrentó durante varios años una batalla contra el cáncer. Su caso se hizo público en 2025, cuando su familia impulsó una campaña para recaudar fondos con el fin de costear un tratamiento de radioterapia especializado valorado en $15.000.

En ese momento, Solís agradeció el respaldo recibido por parte de cientos de costarricenses que colaboraron para que pudiera acceder a las sesiones médicas que necesitaba.



La estilista había sido diagnosticada con cáncer en 2023. Inicialmente, la enfermedad se originó en el colon. Con el paso del tiempo, el padecimiento avanzó al sistema linfático y afectó un ganglio ubicado cerca de la columna vertebral.



Durante una entrevista concedida en febrero de 2025, Andrea explicó que el tratamiento consistía en radiocirugía de alta precisión para atacar el tumor sin comprometer órganos cercanos. También relató que sufría fuertes dolores y recibía cuidados paliativos para controlar los efectos de la enfermedad.



Pese a las dificultades, mantuvo una actitud positiva y expresó su confianza en Dios, en los médicos y en el apoyo de su familia.



La vela de Andrea Solís se realizará este martes entre las 9 a. m. y las 12 mediodía en la capilla de Zapote, frente al parque de la localidad.



Hasta el momento, la familia no se ha referido públicamente a más detalles relacionados con su fallecimiento.

