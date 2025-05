Muere George Wendt, icónico actor de ‘Cheers’, a los 76 años

George Wendt, figura emblemática del mundo del entretenimiento y rostro inconfundible de la televisión estadounidense en los años 80 y 90, murió pacíficamente en su casa a los 76 años.

La noticia fue confirmada por su publicista, Melissa Nathan, a medios internacionales como The Hollywood Reporter y Variety.

​"George fue un hombre de familia, devoto, un amigo querido y confidente de quienes tuvieron la suerte de conocerlo", declaró su representante en un comunicado oficial. La familia ha solicitado respeto a su privacidad en este difícil momento.

Nacido en Chicago el 17 de octubre de 1948, Wendt dio sus primeros pasos en el mundo de la comedia con la prestigiosa compañía Second City. Su talento lo llevó rápidamente a la televisión nacional, donde alcanzó fama internacional interpretando, durante 11 temporadas, al entrañable Norm, cliente habitual del bar de Cheers.

Su actuación constante en cada uno de los 275 episodios de la serie, junto a Ted Danson y Rhea Perlman, lo convirtió en una de las caras más queridas del formato.



Gracias a su interpretación como Norm Peterson, Wendt fue nominado al premio Emmy en seis ocasiones consecutivas entre 1984 y 1989. Su personaje, inicialmente un contador y luego pintor, decorador y hasta catador de cerveza, conquistó a los espectadores por su humor, humanidad y sencillez.



Además de su papel icónico en Cheers, Wendt participó en películas como Dreamscape, House, Fletch, Gung Ho, Forever Young y Spice World. También apareció en programas como Saturday Night Live, donde interpretó a uno de los fanáticos de “Da Bears”, y tuvo roles recurrentes en Sabrina, the Teenage Witch, The Naked Truth y The Goldbergs, entre otras.



En el mundo del teatro, debutó en Broadway con la obra Art en 1998 y, posteriormente, encarnó a Edna Turnblad en Hairspray entre 2007 y 2008, demostrando su versatilidad como actor.



Wendt también tuvo un paso por la publicidad, siendo imagen de marcas cerveceras como Miller Lite y Meister Brau. En 2009, publicó el libro Drinking With George: A Barstool Professional’s Guide to Beer, en el que compartía su amor por la bebida que tanto caracterizó a su personaje televisivo.



Con su partida, se apaga una voz clave de la comedia televisiva estadounidense, pero queda el recuerdo imborrable de un personaje que convirtió una palabra tan simple como beer (cerveza) en sinónimo de carisma y nostalgia.