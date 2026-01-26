Muere Gabriel Garzón: ¿Quién era la voz de Topo Gigio que marcó generaciones?

La industria del entretenimiento lamenta la muerte de Gabriel Garzón, reconocido actor de doblaje mexicano y voz emblemática de Topo Gigio para Latinoamérica, quien falleció a los 57 años en medio de un delicado estado de salud que se agravó en las últimas semanas.



La noticia se confirmó el pasado domingo, luego de que colegas del medio compartieran mensajes de despedida en redes sociales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor Javier Herranz, quien recordó a Garzón como un ser humano extraordinario y un amigo entrañable.





Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte. Sin embargo, medios mexicanos como TV Azteca señalan que en diciembre de 2025 estuvo hospitalizado y que se solicitó de manera urgente la donación de sangre para su tratamiento. La familia y su equipo no han brindado más detalles sobre su padecimiento.

A los problemas de salud recientes, se suma un antecedente que marcó su vida: en 2016 sufrió un grave accidente en Estados Unidos que lo llevó a pasar más de diez veces por el quirófano y que derivó en la amputación de una pierna.



Garzón Lozano fue actor, humorista y titiritero, con cerca de cuatro décadas de trayectoria. Su mayor reconocimiento llegó gracias al doblaje de Topo Gigio, personaje infantil que acompañó a generaciones en la televisión latinoamericana.



Además de Topo Gigio, participó en programas infantiles como Una sonrisa con Cepillín, El espacio del tío Gamboín y colaboró con Silvia Roche en Odisea Burbujas, producción que se convirtió en un clásico de la televisión.



Por ahora, no se ha confirmado si los servicios funerarios serán privados o si se habilitará algún espacio para que el público pueda despedirse del actor que dio vida a uno de los personajes más queridos de la infancia.





