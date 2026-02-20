Muere Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, murió este jueves a los 53 años debido a complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ALS), según confirmó su familia y medios internacionales como Yahoo Entertainment.

En un comunicado, sus allegados dijeron que Dane “pasó sus últimos días rodeado de amigos, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”. Además, destacaron que durante su enfermedad se convirtió en un ferviente defensor de la investigación y concienciación sobre el ALS.

El actor reveló su diagnóstico en abril de 2025 y, desde entonces, compartió públicamente su experiencia, incluyendo una entrevista con Diane Sawyer en la que relató sus primeros síntomas: debilidad en la mano derecha y pérdida progresiva de movilidad. “Todo lo que quiero es pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco si puedo”, contó en aquella ocasión.

Carrera y legado

Dane inició su trayectoria en la televisión en la década de los 90 con apariciones en series como Saved by the Bell y The Wonder Years.

Pero su salto a la fama llegó con el personaje del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy. Posteriormente, protagonizó la serie The Last Ship y, más recientemente, interpretó al polémico Cal Jacobs en Euphoria, papel que le dio gran notoriedad en la última década.

En cine, participó en producciones como X-Men: The Last Stand, Marley & Me, Dangerous Waters y Bad Boys: Ride or Die. En 2025, se reunió con su compañera de Euphoria, Sydney Sweeney, en la película Americana.

Estuvo casado con la actriz Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijas. Aunque la pareja inició un proceso de divorcio en 2018, en 2025 decidieron detenerlo y mantener su relación como padres y amigos cercanos.