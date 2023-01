Muere el legendario guitarrista de rock Jeff Beck a los 78 años

El legendario guitarrista británico Jeff Beck, que se hizo célebre con la banda The Yardbirds en los años 1960, falleció a los 78 años de meningitis, anunció su familia la noche del miércoles en un comunicado.



"En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos la noticia del deceso de Jeff Beck. Luego de haber contraído repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer", según un comunicado en el sitio oficial del músico.



Nacido en junio de 1944 en Londres, Jeff Beck es considerado uno de los mejores guitarristas de rock, hard rock, blues e incluso de jazz de todos los tiempos, al lado de Eric Clapton y de Jimmy Page con quien tocó en la banda The Yardbirds.



Fundó a finales de los años 1960 el grupo de hard rock The Jeff Beck Group junto al cantante Rod Stewart y el guitarrista Ron Wood, antes de iniciar una larga carrera en solitario.



"Nadie tocaba la guitarra como Jeff", escribió en su cuenta de Twitter Gene Simmons de la banda Kiss.



Su colega del grupo Black Sabbath, Tony Iommi, también saludó a "un increíble ícono, un guitarrista genio. Jamás habrá otro Jeff Beck".



También en Twitter, el cantante Paul Young se declaró "devastado por la súbita y trágica muerte del guitarrista de leyenda Jeff Beck".