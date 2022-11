Muere el cantante Aaron Carter a los 34 años

Por Susana Peña Nassar | 5 de noviembre de 2022, 14:52 PM

El cantante de rap y actor estadounidense, Aaron Carter, murió este sábado a los 34 años.

Medios internacionales como TMZ aseguran que el hermano menor de Nick Carter, uno de los Backstreet Boys, fue encontrado sin vida en la bañera de su casa, ubicada en Lancaster, California.

Autoridades revelaron a esa página especializada en entretenimiento que a eso de las 11 a. m. se recibió una llamada al 9-1-1: reportaron que un hombre se había ahogado en el baño.

Inmediatamente, la propiedad fue rodeada por paramédicos y agentes policiales, quienes colocaron cinta amarilla para evitar que los curiosos se acerquen e interfieran con las investigaciones del caso.

Carter inició su carrera musical a los siete años, pero su primera aparición como solista fue dos años después, en 1997, como telonero del grupo integrado por su hermano mayor. Sus producciones discográficas rompieron récords de ventas, lanzó cuatro a lo largo de su carrera, que evolucionó del pop al rap.

A lo largo de su vida, el artista se vio involucrado en múltiples incidentes; por ejemplo, su hermano Nick pidió una orden de alejamiento luego de que Aaron expresara "pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo nonato", indicó en 2019 el backstreet boy.

Los problemas aumentaron desde que murió su hermana Leslie, debido a una sobredosis, cuando tenía 25 años. El menor de los hermanos era visitado en su casa, frecuentemente, por constantes alertas de que, al parecer, tenía armas en su poder y se iba a autolesionar. En entrevistas, Carter reveló que tomaba varios medicamentos para tratar sus diagnósticos de esquizofrenia, depresión, ansiedad y trastorno bipolar.

El intérprete de Aaron's Party (Come Get It), padre de un niño llamado Prince, también estuvo en centros de rehabilitación.