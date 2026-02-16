Entretenimiento
Muere el actor Robert Duvall, recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"
El actor estadounidense murió a los 95 años en su hogar. Fue recordado por su esposa como “uno de los mayores actores de nuestro tiempo” tras una extensa carrera en Hollywood.
El actor Robert Duvall, recordado por sus papeles en los clásicos "El Padrino" y "Apocalypse Now", murió a los 95 años, informó su esposa este lunes.
"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.