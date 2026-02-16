Muere el actor Robert Duvall, recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"

El actor Robert Duvall, recordado por sus papeles en los clásicos "El Padrino" y "Apocalypse Now", murió a los 95 años, informó su esposa este lunes.



"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

