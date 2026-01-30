Muere Catherine O'Hara, la estrella de la teleserie "Schitt's Creek"

Caterine O'Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión "Schitt's Creek" y de la película "Mi pobre angelito" falleció a los 71 años, informaron este viernes medios estadounidenses.



La actriz canadiense desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

