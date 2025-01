Muere cantante británica Marianne Faithfull a los 78 años

La cantante y actriz británica Marianne Faithfull, musa en su tiempo de los Rolling Stones y luego convertida en icono folk-rock, murió el jueves a los 78 años en Londres.



“Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull”, anunció un portavoz en una declaración transmitida a AFP.



“Ha muerto hoy tranquilamente en Londres, en compañía de su familia. La echaremos mucho de menos”, añadió.



Faithfull encarnó el rock'n'roll desde el Swinging London hasta la escena punk neoyorquina en una larga trayectoria que tuvo sus sube y bajas.



Nacida en Londres el 29 de diciembre de 1946, de padre espía y madre austrohúngara descendiente del barón von Sacher Masoch, Faithfull sobrevivió a sobredosis de drogas, suicidios, a la calle, al alcohol, al cáncer e incluso al coronavirus, que la obligó a pasar tres semanas hospitalizada en Londres.



Siempre asociada a Mick Jagger, con quien compartió su vida y aventuras a finales de los años 60, esta británica frágil y apasionada fue cortejada por toda la jet set de su juventud.



A los 68 años, incluso posó para una campaña publicitaria de Yves Saint Laurent.



En un mensaje en Instagram, Jagger describió a Faithfull como una “maravillosa amiga, magnífica cantante y gran actriz”.



El guitarrista de los Stones, Keith Richards, expresó también su tristeza en la red social. “La extrañaré”, dijo.



Música, teatro y cine



En 1963, el productor de los Rolling Stones Andrew Oldham la descubrió en un bar donde cantaba baladas.



La tímida rubia de 17 años grabó la primera canción de Keith Richards y Mick Jagger, que su productor consideró demasiado sentimental. Con “As tears go by”, la joven entró en el Top 10 británico.



Su voz, fina y clara en “As tears go by” (1964) capaz de convertirse en un tono grave en “Broken English” (1979), era reconocible al instante sobre todo para los nostálgicos del rock melancólico y literario.



Otros éxitos vendrán después, como “Come and Stay With Me”, “This Little Bird” y “Summer Nights”.



La carrera de Faithfull la llevó además al teatro y al cine. En 1968, interpreta el papel de una motorista desnuda bajo un traje de cuero en “La chica de la motocicleta” de Jack Cardiff, con el francés Alain Delon.



La cantante pasa también por un período punk, durante el cual canta letras mordaces y desilusionadas como “Why D'Ya Do It?” o “Working Class Hero” de John Lennon. El álbum “Broken English” (1979), que marca su regreso, es considerado un clásico.



Faithfull tomará después un giro más jazz y blues, con su álbum “Strange Weather”.



En los últimos años, la cantante sufrió múltiples problemas de salud, incluyendo cáncer de mama y una enfermedad pulmonar causada por años de tabaquismo.



Colaboró con artistas como PJ Harvey y Nick Cave, quienes la describieron como una de sus fuentes de inspiración.



En 2020, fue hospitalizada tras contraer el covid-19. Los médicos pensaron que no sobreviviría. La cantante, sin embargo, llegó a completar su 21º y último álbum, ‘She Walks in Beauty’.



“Esta pandemia me ha afectado gravemente, casi muero”, había confiado a la AFP en 2021, temiendo “no poder cantar nunca más”.



Faithfull, que vivió en París, había regresado a Londres hace unos años para acercarse a su hijo y sus nietos.

