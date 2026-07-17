Muere Brenda Fricker, actriz de 'Mi pobre angelito', a los 81 años

La actriz irlandesa Brenda Fricker murió a los 81 años, según informaron medios internacionales como la BBC.

Su agente, Phil Belfield, confirmó el deceso a la prensa estadounidense. La intérprete ganó el premio Óscar como mejor actriz de reparto por la película My Left Foot y también alcanzó reconocimiento mundial por su participación en Mi pobre angelito 2.



Fricker murió tras una larga enfermedad, según confirmó su representante, aunque no reveló de qué padecimiento se trata.

​“Nunca volveremos a ver a alguien como ella, y el mundo es más pobre sin su presencia”, declaró Belfield. “Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella”.

La actriz hizo historia en 1990. Se convirtió en la primera irlandesa en recibir un premio Óscar. Obtuvo el galardón por interpretar a la madre del personaje de Daniel Day-Lewis en My Left Foot. La cinta narró la historia real de Christy Brown, un escritor y artista con parálisis cerebral.



Dos años después participó en Mi pobre angelito 2. Interpretó a la mujer de las palomas en Central Park. El personaje acompañó a Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin. Esa actuación se convirtió en una de las más recordadas de su carrera.



Fricker también dejó una huella en la televisión británica. Formó parte del elenco original de la serie médica Casualty. Interpretó a la enfermera Megan Roach desde el estreno del programa en 1986. Regresó en varias ocasiones hasta su última aparición en 2010.



Su trayectoria comenzó en el teatro y la televisión de Irlanda durante la década de 1960. Más adelante participó en producciones como Coronation Street, So I Married an Axe Murderer, Angels in the Outfield, A Time to Kill y Veronica Guerin.﻿

