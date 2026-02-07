Muere Brad Arnold, voz y alma de 3 Doors Down, a los 47 años

El mundo de la música rock está de luto. Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de la banda estadounidense 3 Doors Down, falleció este sábado 7 de febrero a los 47 años, tras una valiente lucha contra el cáncer.



De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, el músico murió en paz mientras dormía, acompañado por su esposa Jennifer y sus seres queridos.

Arnold fue una figura clave en la redefinición del rock mainstream de los años 2000. Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, logró conectar con millones de oyentes gracias a letras directas y emocionalmente honestas, combinadas con el sonido característico del post-grunge. Su legado musical incluye algunos de los éxitos más representativos de la época, entre ellos “Kryptonite”, canción que escribió cuando tenía apenas 15 años y que se convirtió en el tema que catapultó a la banda a la fama internacional.

"Más allá de los escenarios, su música creó espacios de conexión, esperanza, fe y experiencias compartidas que marcaron a toda una generación. Quienes lo conocieron destacan no solo su talento artístico, sino también su calidad humana.

"Por encima de todo, Brad Arnold fue un esposo devoto. Su bondad, sentido del humor, humildad y generosidad dejaron una huella profunda en su familia, amigos y seguidores. La familia expresó su agradecimiento por las múltiples muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto a su privacidad durante este difícil momento", señaló la banda en a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Brad Arnold será recordado como una de las voces más emblemáticas del rock contemporáneo y su legado musical vivirá por siempre en sus canciones.

