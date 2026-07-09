Muere Bonnie Tyler, la cantante famosa por 'Total Eclipse of the Heart'

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida por su voz rasgada y por el éxito de Total Eclipse of the Heart, murió a los 75 años, anunció su familia este jueves.

La artista fue ingresada en mayo en un hospital de la localidad portuguesa de Faro, donde poseía una casa, para someterse a una cirugía intestinal. Posteriormente, fue inducida a un coma artificial.

"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.

La cantante, una de las figuras más reconocidas de la música durante la década de 1980, acababa de lanzar el sencillo 'Only Love' y tenía prevista una gira por Europa durante varios meses.

Una voz que marcó a generaciones

Su balada rock 'Total Eclipse of the Heart' continúa siendo una de las canciones de amor más populares de todos los tiempos. A principios de 2026, 43 años después de su lanzamiento, superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

"¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?", comentó en una entrevista con The Telegraph en 2025.

La cantante, famosa por sus voluminosos peinados y su estilo rock glamuroso, aseguró que ganó "casi nada" con ese tema, del cual no era la autora.

Gaynor Hopkins, su nombre real, nació en 1951 en Neath, Gales. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre cuidaba a los seis hijos del matrimonio.

Comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios a los 16 años. Mientras intentaba abrirse camino en la música, trabajó en una tienda.

Inicialmente adoptó el nombre artístico de Sherene Davis para evitar confusiones con la cantante galesa Mary Hopkin.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975 durante una presentación en un club.

Meses después firmó con RCA Records y adoptó definitivamente el nombre artístico de Bonnie Tyler.

Su primer reconocimiento llegó con el sencillo 'Lost in France', publicado en 1976.

Poco después se sometió a una cirugía para extirpar nódulos de sus cuerdas vocales. Al no guardar el reposo suficiente, su voz adquirió el característico tono rasgado que se convirtió en su sello distintivo.

'It's a Heartache' fue su primer gran éxito internacional.

Durante la década de 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, autor de 'Total Eclipse of the Heart', tema que la convirtió en una estrella mundial a los 32 años.

Una carrera llena de reconocimientos

En la cima de su carrera, Bonnie Tyler continuó acumulando éxitos. En 1984 triunfó con 'Holding Out for a Hero', incluida en la banda sonora de la película 'Footloose', y obtuvo un triple disco de platino. Además, fue nominada en tres ocasiones a los Grammy Awards.

En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción 'Believe in Me'. Finalizó en el puesto 19.

Admiradora de Tina Turner, era conocida por su sencillez y por conservar su acento galés. Siempre se definió como una "chica de clase obrera".

"Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!", declaró al The Times en 2025.

La artista estuvo casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su amor de juventud.

Desde la década de 1970, la pareja dividía su tiempo entre el Reino Unido y la región portuguesa del Algarve.

En 2022 fue distinguida por la reina Isabel II por sus servicios a la música. Un año después recibió la condecoración como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).